Un intervento per incrementare i livelli di resilienza di un impianto che nella sua conformazione strutturale rappresenta un’eccellenza ingegneristica, eredità della stagione della Cassa del Mezzogiorno, quello veicolato da Asea per sollecitare manifestazioni d’interesse per approfondite attività di monitoraggio, al fine di prevenire possibili dissesti nei pressi dell’invaso di Campolattaro.

