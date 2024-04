Def: Cdm domani alle 11.15 a P.Chigi

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Si terrà domani alle 11.15 a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Oltre all’atteso Documento di economia e finanza -ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196-, all’odg della riunione figurano lo schema di disegno di legge sulla Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (Affari esteri e cooperazione internazionale); lo schema di decreto legislativo sulle disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva – esame preliminare (economia e finanze); lo schema di decreto del presidente della repubblica recante modifiche del regolamento per l’esecuzione Codice della navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 – esame definitivo (Presidenza – Infrastrutture e trasporti).

E ancora: lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sul regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance – esame preliminare (Agricoltura, sovranita’ alimentare e foreste); leggi regionali; varie ed eventuali.