Def: Cattaneo (Fi), ‘grande attenzione a mantenere conti in ordine’

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Questo Governo ha una grande attenzione per i conti pubblici, a cominciare dalle follie del Superbonus 110 dove abbiamo messo una pezza. Sia il Def che tutti provvedimenti economici sono improntati a mantenere un ordine che ci rende credibili per l’Europa e i mercati finanziari. I numeri del Def ci saranno, ovviamente saranno numeri con gli aggiornamenti che verranno rinviati al secondo semestre”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale dei dipartimenti, ospite a L’Aria che Tira.

“La legge Fornero ha provocato danni enormi, sulla questione degli esodati ha creato un vero e proprio vulnus, cui diverse finanziarie hanno dovuto mettere mano. Riguardo a quota 100, la ratio della norma è quella di vietare a chi è andato in pensione di fare altri lavori. Certamente, su alcuni casi specifici, che riguardano prestazioni lavorative di poche ore e dagli importi piccoli, si può trovare una soluzione immaginando un tetto limite oltre cui non andare”, ha concluso.