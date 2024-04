Singolare e quanto mai inconsueto quello che sta accadendo nella comunità torrecusana ad ormai poco più di due mesi dal ritorno alle urne per decidere il prossimo sindaco ed eleggere il nuovo consiglio comunale. Si prospetta una incredibile sfida in famiglia, con i fratelli Giuseppe e Michele Sauchella che animeranno lo scontro in campagna elettorale per conquistare la fascia tricolore e la titolarità di Palazzo Caracciolo-Cito.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia