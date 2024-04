E’ stato determinato in circa 63 milioni (62.956.198) il tetto di spesa per il personale dell’Asl Benevento e in 85 milioni circa il plafond per l’azienda ospedaliera ‘San Pio’.

E’ quanto emerge dall’allegato finanziario alla delibera approvata dalla Giunta regionale della Campania lo scorso 4 aprile. Il tutto con via libera alla rimodulazione del budget di spesa per il personale delle Aziende sanitarie della Campania, a decorrere dall’anno in corso, decidendo l’incremento del tetto di spesa per un importo di 58,5 milioni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia