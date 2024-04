All’inizio degli anni 2000 il Liceo classico ‘Virgilio’ poteva contare sulla formazione di due classi di quarta ginnasio di oltre 20 studenti ciascuna. Il prossimo anno scolastico, salvo sorprese, il ginnasio non riceverà nuova linfa.

Al momento gli iscritti per il 24/25 al Classico sono cinque (a fronte dei tredici del Liceo Scientifico), numeri che non bastano per mettere su una classe.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia