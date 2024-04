Eliambulanza del 118 in azione a Sant’Agata de’ Goti. Il mezzo è atterrato e poi ridecollato dallo spazio antistante l’Ugo Ievoli dove avrebbe prelevato una ragazzina di 16 anni di Frasso Telesino che, per motivi ancora da chiarire, sarebbe caduta dal balcone di casa. Non si esclude la possibilità di un gesto volontario.

