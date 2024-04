La Lega Salvini Premier smentirà anche i più scettici. Oggi, è quotata come terza forza del centrodestra, sopravanzata da Forza Italia ma, soprattutto, ben distante dal 10%. Anche un sondaggio commissionato da Italia Viva (forza di altro schieramento) fatto circolare ieri tra i mastelliani, le attribuisce il 7,8% a fronte del 9 dei berlusconiani e del 27,2 di Fratelli d’Italia. Ovviamente, tale consultazione non è l’unica a stilare tale graduatoria, poiché in queste settimane, i posizionamenti “europei” interni alla maggioranza di governo vanno tutti in tale direzione.

