Mo: Centcom, ‘distrutto sistema missilistico Houthi nello Yemen’

Washington, 7 apr. (Adnkronos) – Le forze statunitensi hanno distrutto ieri un sistema missilistico terra-aria mobile in un territorio dello Yemen controllato dagli Houthi. Lo ha detto reso noto il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom).

Le forze statunitensi hanno anche abbattuto un veicolo aereo senza pilota sul Mar Rosso, si legge nel comunicato, aggiungendo che una nave della coalizione ha anche rilevato, ingaggiato e distrutto un missile antinave in arrivo. Non sono stati segnalati feriti o danni.