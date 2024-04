Giappone: Kishida, ‘tensioni globali ci costringono a cambiare politica di difesa’

Tokyo, 7 apr. (Adnkronos) – Le crescenti tensioni geopolitiche hanno spinto il mondo verso una “svolta storica” e stanno costringendo il Giappone a cambiare la sua politica di difesa. Lo ha detto alla Cnn il primo ministro giapponese Fumio Kishida in vista del prossimo vertice con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden la prossima settimana.

“Mentre assistiamo all’aggressione russa all’Ucraina, alla continua situazione in Medio Oriente, così come alla situazione nell’Asia orientale, ci troviamo di fronte a una svolta storica”, ha affermato Kishida. “Ecco perché il Giappone ha deciso di rafforzare radicalmente le sue capacità di difesa e abbiamo cambiato notevolmente la politica di sicurezza del Giappone”.

Di fronte alle crescenti sfide alla sicurezza, ha sottolineato il primo ministro, l’alleanza Giappone-Stati Uniti sta diventando “sempre più importante”. Il vertice Kishida-Biden, mercoledì prossimo a Washington, sarà occasione per i due paesi per rinnovare la loro alleanza, di fronte alle rispettive minacce regionali, dai test sulle armi della Corea del Nord e alle relazioni con la Russia, all’aggressione della Cina nel Mar Cinese Meridionale e nei confronti di Taiwan.