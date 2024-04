Cina: prima inondazione dell’anno nel sud est

Pechino, 7 apr. (Adnkronos/Xinhua) – Quella che oggi pomeriggio ha colpito il fiume Han, nel sud-est della Cina, nel bacino del fiume Pearl, è la prima inondazione che quest’anno, secondo il ministero delle risorse idriche. A causa delle forti piogge, il livello dell’acqua della stazione idrologica di Sanheba, che si trova nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina, è salito a 42,01 metri alle 16,40 (ora locale) di oggi. Si prevede che il livello dell’acqua lungo il fiume Han raggiungerà il picco di 42,5 metri intorno alla mezzanotte, superando il livello di allarme di 0,5 metri, ha detto il ministero.

Sono state allertate le province vicine di Guangdong, Fujian e Jiangxi per prepararsi alle forti piogge e ha esortato le autorità locali a rafforzare l’ispezione lungo il fiume e ad adottare misure precauzionali per il controllo delle inondazioni. Il Dipartimento delle risorse idriche della provincia del Guangdong ha inviato squadre di lavoro per guidare e assistere il controllo delle inondazioni.