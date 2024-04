Intensità, ma soprattutto idee chiare per provare ad avere ragione della leader indiscussa di questo campionato. E’ ciò che più di ogni altra cosa servirà al Benevento che di fronte si troverà una Juve Stabia vogliosa di chiudere in fretta i conti con la promozione in Serie B. Quello del ‘Vigorito’ sarà anche uno scontro generazionale, tra la seconda squadra più giovane del torneo (le Vespe, appunto) e una delle più esperte.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia