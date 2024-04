Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “A 15 anni da quella tragica notte, i nostri cuori non smettono di ricordare lo strazio e il dolore per il terremoto che ha devastato L’Aquila. Il mio pensiero commosso va alle famiglie che hanno perso i propri cari. Una preghiera per le 309 vittime”. Lo scrive su X il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.