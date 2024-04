Europee: prime adesioni movimenti civici ad appello per lista centrista Fi-Ppe

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Si registrano le prime importanti adesioni all’appello -rivolto ai movimenti civici di ispirazione cristiana, liberale, riformista, europeista- a convergere alle elezioni europee nel sostegno all’unica lista centrista e moderata che è espressione dei valori del Partito popolare europeo, quella con il simbolo Ppe-Forza Italia-Berlusconi. I padri dell’Europa, Konrad Adenauer, Robert Schuman, il nostro Alcide De Gasperi, condividevano quella stessa idea di Europa, di Occidente, di società, di cultura, di civiltà. Quell’idea e quei valori -si legge in una nota di Forza Italia- sono incarnati proprio dalla maggiore famiglia politica d’Europa.

Ai primi firmatari, Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, e Claudio Scajola, sindaco di Imperia e promotore di un’importante esperienza civica, che ha ricoperto in passato responsabilità ai più alti livelli nel movimento guidato da Silvio Berlusconi, si uniscono autorevolissime figure di amministratori e leader di movimenti civici espressione del buon governo dei territori, in nome degli stessi principi e degli stessi ideali: il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che si candida come indipendente civico alle prossime elezioni Europee, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, già ministro e parlamentare per più legislature, e l’onorevole piemontese Giacomo Portas, più volte parlamentare, de “I Moderati”. Altre adesioni di prestigio sono attese nei prossimi giorni.

L’appello -che non mette in discussione l’autonomia politico-organizzativa dei Movimenti aderenti, ma promuove l’unione delle forze che si richiamano ai valori del Ppe, come prospettiva politica che trova nelle elezioni europee l’ambito ideale per realizzarsi nell’immediato- verrà pubblicamente sottoscritto e presentato a Roma negli ultimi giorni di aprile.