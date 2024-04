Lo scatto dell’avvocato Clemente Cecere Palazzo. Quella che sembrava essere una ipotesi alquanto remota, fino a qualche settimana fa, sta invece prendendo nuovamente quota. Secondo “indiscrezioni” boneane, infatti, il legale caudino non sarebbe così lontano dal chiudere una lista che potrà andare a sfidare l’uscente Giampietro Roviezzo. Cecere Palazzo, come noto, ha in un certo senso guidato l’operazione che ha portato, con tanto di sfiducia depositata presso un notaio, alla fine anticipata della consiliatura con annesso ritorno alle urne.

