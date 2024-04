Ucraina: 2 persone morte in attacco russo nel Donetsk

Kiev, 5 apr. (Adnkronos) – Almeno due persone sono morte nelle ultime ore in seguito ai nuovi attacchi dell’esercito russo nell’oblast di Donetsk. Il governatore Vadim Filashkin ha riferito che gli attacchi delle forze russe hanno ferito anche nove persone, numeri che potrebbero essere ancora più alti dal momento che le autorità ucraine non hanno accesso alle città di Mariupol e Volnovakha, ora sotto controllo russo.

Per tutta la notte scorsa la Russia ha continuato a bombardare vaste zone dell’Ucraina orientale, compreso il quartiere Dnipro di Kherson, dove diverse persone sono rimaste ferite dopo che l’edificio residenziale in cui si trovavano è stato colpito dall’esercito russo. Il governatore di Kherson, Oleksander Prokudin, ha riferito che almeno quindici città della provincia sono state assediate durante la notte dai bombardamenti russi, tra cui Antonivka, Berislav, Bilozerka, Kachkarivka e Novoberislav, tra le altre.

Da parte sua, l’esercito ucraino ha rivelato che per tutta la notte le forze russe hanno tentato senza successo di colpire le infrastrutture energetiche nella regione di Odessa, attraverso la Crimea, mentre a Zaporizhia sono stati distrutti diversi edifici residenziali, danneggiati dai frammenti dei neutralizzate.