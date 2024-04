Dramma in strada nel rione Capodimonte, dove un anziano di 85anni è stato investito da una Lancia Y guidata da un 50enne residente nel capoluogo. Sul posto accorsi tempestivamente i soccorritori del 118 che hanno preso in carico e somministrato i primi trattamenti per la stabilizzazione del ferito, portato in pochi minuti in ospedale.

