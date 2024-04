Crescono i timori e la preoccupazione sulla situazione della sanità nel Sannio. In particolare, l’allarme viene lanciato per il futuro del presidio ospedaliero di Sant’Agata de’ Goti che rischia di perdere il Pronto soccorso. I turni sono coperti fino all’11 aprile, dopodiché bisognerà valutare cosa accadrà: nei prossimi giorni è in programma un vertice tra la dg del ‘San Pio’, Morgante, e il presidente De Luca.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia