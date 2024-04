Panucci (Mur): “Rafforzare collaborazione con imprese”

Roma, 5 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Rafforzare collaborazione tra imprese e università sotto il profilo della ricerca e dell’innovazione per attrarre i laureati nel mondo del lavoro. Grazie ai fondi del Pnrr è stato possibile mettere in campo diversi progetti. Oltre 4 mld per centri nazionali e partenariati estesi, progetti di orientamento in uscita e dottorati innovativi programmati congiuntamente da aziende e atenei”. Così Marcella Panucci, capo di gabinetto del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, durante l’evento ‘The future of higher education’ presso il campus dell’università Luiss di Roma.