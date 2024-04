Italia-Ghana: Mattarella, ‘partenariato importante da consolidare e sviluppare’

Accra, 5 apr. (Adnkronos) – “Per l’Italia è molto importante il nostro partenariato, per la collaborazione storica tra Ghana e Italia, per le prospettive che questo rappresenta e che consente di consolidare e sviluppare in futuro”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

“Sono lietissimo che in questi ultimi anni i rapporti di collaborazione tra Ghana e Italia si siano intensificati -ha ricordato il Capo dello Stato- e la nostra intenzione è di proseguire su questa strada. Il nostro interscambio è cresciuto molto nell’ultimo anno, vogliamo edificare un partenariato articolato ed approfondito in tanti settori di collaborazione. Sul piano economico la collaborazione di molte nostre aziende con quelle ghanesi è molto intensa, le nostre imprese guardano con grande interesse al Ghana e all’Africa occidentale e in questo contesto è importante aver ripristinato il collegamento aereo diretto tra Accra e Roma, questo consentirà una facilità di rapporti accresciuta”.

“Abbiamo anche una tradizionale, grande collaborazione sul versante energetico, un aspetto importante del nostro partenariato. L’Eni è presente nel Paese da tanto tempo e continuerà ad esserlo certamente superando le difficoltà che si sono create, ma è una collaborazione che si manterrà e si svilupperà. Anche sul piano culturale -ha concluso Mattarella- vorremo accrescere la nostra collaborazione, soprattutto quella universitaria, per uno scambio di ricercatori, per conoscenza reciproca e scambio di studenti, perchè questo consente di avvicinare le giovani generazioni come intensificazione della nostra amicizia”.