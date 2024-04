Luigi Perifano torna alla carica sulla questione Solitek, l’azienda lituana che, in base al cronoprogramma illustrato ufficialmente un anno fa, avrebbe già dovuto essere operativa, visto che l’avvio dei lavori era preventivato per gennaio/febbraio con l’utilizzo dei primi 100 assunti, con la fase della ristrutturazione e allestimento della linea produttiva di pannelli fotovoltaici. Allo stato, però, nonostante il governo dell’Asi abbia concesso già a novembre l’autorizzazione, il cantiere è rimasto nel libro dei sogni. Un mese e mezzo fa, il portavoce di Alternativa per Benevento aveva già sollevato il problema in commissione attività produttive chiedendo che si dedicasse una seduta a tale problematica. Richiesta, fa notare Perifano, fin qui inevasa.

