Cinquecento scienziati firmano manifesto per nuovo dialogo con politica

Roma, 5 apr. – (Adnkronos Salute) – Ristabilire un nuovo dialogo tra scienza e politica. E’ l’obiettivo del ‘Manifesto per la scienza’, supportato da oltre 500 scienziati, presentato e consegnato oggi dall’Italian Scientists Association (Isa) alla premier Giorgia Meloni e ai ministri della Salute, Orazio Schillaci, e e dell’Università e ricerca, Anna Maria Bernini. Il manifesto è una sintesi di contributi presentati, a seguito di una raccolta di idee, da un gruppo di soci di Isa. Sono sei i punti del documento che Isa propone alla politica per “avviare non solo un dibattito su questioni di interesse comune ma anche la creazione di tavoli tematici dedicati all’approfondimento di argomenti specifici, attraverso un dialogo diretto tra scienziati e decisori politici”.

“Un obiettivo ancora più ambizioso – si legge nel manifesto – sarebbe l’istituzione di un Ufficio scientifico e tecnologico che fornisca supporto alla presidenza del Consiglio dei ministri in alcuni ambiti strategici, per rafforzare e promuovere la scienza e la tecnologia italiane, collaborare con enti governativi locali e territoriali, per sviluppare strategie unificate e programmi efficaci nel campo scientifico e tecnologico, coinvolgendo industria, mondo accademico, associazioni e società civile, garantendo equità, inclusione e integrità in tutti gli aspetti della scienza e della tecnologia”.