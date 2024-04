È stato consegnato il cantiere dei lavori per la messa in sicurezza, riqualificazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’Istituto Alberghiero ‘Aldo Moro’ di Montesarchio. Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi. L’intervento è stato finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Pnrr – Next Generation, finanziato con Decreto Ministeriale del 2021.

