Mantova: ubriaco aggredisce e minaccia con un coltello gli anziani genitori, arrestato

Milano, 4 apr. (Adnkronos) – La scorsa notte, i carabinieri della stazione di Asola, nel mantovano, hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne del luogo, pregiudicato, perché in preda ai fumi dell’alcool ha aggredito e minacciato gli anziani genitori con un coltello da cucina.

Il tempestivo intervento dei militari all’interno dell’abitazione che i tre condividono ha consentito di evitare conseguenze peggiori. La coppia, soccorsa dal personale del 118, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Mantova, dove ad entrambi sono state riscontrate contusioni ed escoriazioni.

L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Asola, in attesa del rito direttissimo che si è concluso con la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere.