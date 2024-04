Confindustria: Meloni a Orsini, ‘non faremo mancare disponibilità e dialogo’

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Emanuele Orsini, designato oggi Presidente di Confindustria. Per questo Governo, lo Stato deve essere un alleato naturale delle imprese e degli imprenditori, cioè di coloro che creano posti di lavoro e producono ricchezza. Come sempre non faremo mancare disponibilità e dialogo. Ringrazio il Presidente uscente Carlo Bonomi per il lavoro svolto e per il confronto avuto in questi anni”. Così su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.