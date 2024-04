Le truffe telefoniche sono da sempre un fenomeno diffuso, e purtroppo, anche il territorio sannita non è immune da questo pericolo. Si tratta di chiamate fraudolente da parte di individui che si spacciano per altre persone, chiedendo soldi urgentemente, in contanti, per diversi motivi. Negli ultimi giorni i cittadini di Limatola, Castel Morrone e di Dugenta, in particolare persone anziane, stanno ricevendo delle telefonate da ignoti malfattori che spacciandosi per Carabinieri di Dugenta e di Castel Morrone hanno chiesto denaro alle persone adducendo come causale il pagamento di una sanzione o peggio che un loro parente ha avuto un incidente e che necessita di soldi.

