Mo: Mattarella, ‘rischia di allontanarsi soluzione per sicurezza e difesa Israele e Stato per palestinesi’**

Abidjan, 3 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo condiviso la preoccupazione per quanto avviene in Medio Oriente, dopo la nefasta giornata di vergogna del 7 ottobre, con gli orrori consumati dall’aggressione terroristica di Hamas contro Israele, contro inermi cittadini -bambini, donne, persone anziane- con la reazione di Israele, con le sofferenze gravissime della popolazione civile di Gaza. Con una condizione che rischia di creare ostacoli anzichè agevolare quella prospettiva che garantisca sicurezza a Israele e il suo diritto a difendersi e uno Stato per i palestinesi, la soluzione quindi di due Stati per due popoli”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara.