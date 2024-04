Mattarella: Costa d’Avorio partner di primaria importanza, collaborazione su energia e non solo’**

Abidjan, 3 apr. (Adnkronos) – “Negli ultimi anni il nostro dialogo è intensamente cresciuto e intendiamo che cresca ulteriormente, perchè l’Italia ritiene la Costa d’Avorio un partner di primaria importanza. Diverse aziende italiane operano qui e con il Presidente abbiamo esaminato le possibilità che intendiamo incoraggiare e stimolare molto perchè altre aziende italiane si impegnino collaborando con le aziende e con l’economia della Costa d’Avorio, anche nel settore del cacao, in cui la Costa d’Avorio è protagonista nel mondo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara.

“Abbiamo una grande collaborazione nel settore energetico -ha ricordato il Capo dello Stato- grazie all’azione congiunta di Eni e Petroci, con la scoperta di due grandissimi giacimenti che consentiranno alla Costa d’Avorio di essere protagonista per quanto l’energia per il futuro. La scoperta e l’avvio nell’anno passato dell’utilizzazione del giacimento di Baleine, cui si è affiancato quello di Calao, è di grande importanza, ma intendiamo ampliare questa collaborazione ad altri settori e ambiti”.