Manifesti strappati, scoppia il caso a Sant’Agata de’ Goti: presentata denuncia

Esplode il caso dei manifesti strappati. A Sant’Agata de’ Goti, nella mattinata della Pasquetta, piccolo giallo consumatosi in piazza Trieste.

Nello spazio in questione erano state collocate, infatti, delle pubbliche affissioni da parte del Coordinamento regionale di Fratelli d’Italia in tema di Sanità campana.

Evidentemente, qualcuno non ha gradito il contenuto e, escludendosi che si sia trattato di una meta bravata, ha provveduto a strappare i manifesti stessi.

