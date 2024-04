Interruzione idrica in città, ecco le scuole che resteranno chiuse il 5 e il 6 aprile

Riguardo l’ordinanza sindacale per l’interruzione idrica il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino ricorda che un’ordinanza sindacale ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per i giorni venerdì 5 e sabato 6 aprile. “Si tratta di una chiusura che riguarda esclusivamente i plessi ubicati nelle zone interessate dalla sospensione idrica, quelle ubicate nelle zone dove l’acqua sarà regolarmente disponibile naturalmente saranno regolarmente aperte”, afferma Palladino. In particolare i plessi scolastici pubblici che resteranno chiusi sono i seguenti: Istituto Comprensivo Torre: Plesso Torre-via Sala, Plesso Nicola Sala-via Marmorale; Plesso Pacevecchia-via Cristoforo Ricci; Istituto comprensivo Giovanni Pascoli: Plesso Mazzini – piazza Risorgimento, Plesso Pascoli – via Pertini; Istituto comprensivo Sant’Angelo a Sasso: Plesso Sant’Angelo a Sasso – via Pascoli, Plesso Capodimonte – via Ciletti; Convitto nazionale Pietro Giannone: Plesso Pietà-via Camerario. Le scuole superiori pubbliche che resteranno chiuse sono le seguenti: Liceo Classico ‘Giannone’ – piazza Risorgimento, Istituto di istruzione superiore ‘Alberti’- piazza Risorgimento, Istituto di istruzione superiore ‘Galilei’ – piazza Risorgimento, Scuola Statale Liceo Guacci – via Calandra.