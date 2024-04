Germania: Ifo, in ripresa clima economico dell’industria automobilistica

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – Il clima economico nell’industria automobilistica tedesca è migliorato a marzo. Secondo l’indagine Ifo sulle imprese, l’indicatore è salito a meno 5,8 punti rispetto ai meno 9,9 punti di febbraio. “L’industria automobilistica tedesca sembra essere finalmente uscita dal suo minimo economico nella seconda metà del 2023 e guarda al futuro con maggiore fiducia”, afferma Anita Wölfl, specialista presso il Centro Ifo per l’organizzazione industriale e le nuove tecnologie. Le aspettative delle imprese per i prossimi sei mesi sono state significativamente meno pessimistiche, spingendo l’indicatore da meno 29,5 punti di febbraio a meno 18,7 punti di marzo.

Le prospettive dell’export sono particolarmente rosee: per la prima volta in quasi un anno il relativo indicatore mostra un saldo positivo a due cifre. Uno dei motivi è probabilmente lo sviluppo positivo negli Stati Uniti e in Cina, i due mercati di sbocco più importanti per l’industria automobilistica tedesca.