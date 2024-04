Casa, rinnovata partnership Fiaip-SoloAffitti per crescita agenti immobiliari

Roma, 3 apr. -(Adnkronos) – La collaborazione tra SoloAffitti, leader indiscusso nelle locazioni immobiliari da oltre 26 anni, e Fiaip si rinnova anche quest’anno per massimizzare l’impatto delle agenzie immobiliari nel mercato degli investimenti immobiliari. Come si sottolinea in una nota “in un anno che si preannuncia pieno di innovazioni e opportunità nel settore delle locazioni, questa sinergia porta un valore aggiunto inestimabile per tutti gli agenti immobiliari associati alla Fiaip”.

“Questa collaborazione è una risposta concreta alle necessità di un mercato in costante evoluzione” – dichiara Silvia Spronelli, CEO di SoloAffitti. “In Europa sono attesi investimenti per più di 45 miliardi nel 2024 – dichiara Gian Battista Baccarini, Presidente nazionale Fiaip – che, in parte, sarà opportuno canalizzare nel mercato delle locazioni abitative tramite progetti sinergici tra pubblico e privato orientati a ridurre la sempre più elevata distanza tra domanda, soprattutto di studenti, single, giovani lavoratori e famiglie e un’offerta crescentemente insufficiente. In quest’ottica abbiamo definito una partnership con SoloAffitti attraverso un percorso di formazione mirata e servizi integrati agevolati al fine di contribuire ad elevare gli standard di tutte le agenzie immobiliari che si occupano di locazioni immobiliari”

Insieme, puntiamo a elevare gli standard del settore delle locazioni, offrendo formazione, supporto e strumenti innovativi ai professionisti. Abbiamo cominciato una serie di eventi formativi sul territorio, a partire dal primo a Macerata sui contratti di locazione abitativa, avviando così un ciclo di incontri che promettono di arricchire le competenze degli agenti immobiliari, permettendo loro di “navigare” con maggiore sicurezza nel settore delle locazioni.

“Sappiamo che il successo nel nostro settore passa attraverso la conoscenza e l’aggiornamento continuo. Per questo motivo, siamo orgogliosi di offrire, attraverso questa collaborazione con FIAIP, una formazione di qualità superiore e uno sconto esclusivo del 10% sui nostri prodotti per tutti gli associati” – aggiunge Spronelli.

La partnership prevede un ampio programma di eventi e corsi che spaziano dai fondamenti delle locazioni abitative alle strategie più avanzate di marketing immobiliare, dimostrando l’impegno di SoloAffitti e FIAIP nell’accompagnare gli agenti immobiliari verso un futuro di successo.

“Rinnoviamo il nostro impegno nei confronti degli agenti immobiliari, mettendo a loro disposizione non solo il nostro know-how ma anche le nostre risorse. Il nostro obiettivo è quello di lavorare insieme per superare le sfide del mercato, offrendo soluzioni innovative e vantaggiose” – conclude la Ceo di SoloAffitti.