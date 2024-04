Pienone per le presenze nel circuito di agriturismo e ristorazione della città e della provincia per il Lunedì in Albis, con il circuito enogastronomico allargato del territorio capace di palesare tutta la sua attrattività in una giornata ventosa ma caratterizzata da sole, temperature primaverili, in un Mezzogiorno risparmiato dal fenomeno non gradevole, del pulviscolo sahariano in atmosfera come da Roma in su.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia