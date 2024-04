Il bando per l’appalto dei lavori per la “Rigenerazione urbana dell’area di piazza Risorgimento e dell’area attualmente adibita a Terminal bus extraurbani” è, ormai, prossimo alla scadenza (15 aprile), ma una soluzione definitiva per la delocalizzazione degli autobus attualmente ospitati a piazza Venanzio Vari non è stata ancora individuata. Eppure, di tempo ne è trascorso da quando il tavolo richiesto dai sindacati nel lontano ottobre per gestire per tempo e con tutte le parti interessate la delocalizzazione degli autobus, si era aggiornato con l’intesa di riconvocasi. Risale a circa un mese fa la riunione in cui fu rimossa l’ipotesi della fermata in via Paolella per carico e scarico dei passeggeri nella zona alta, soluzione propugnata dall’assessore Luigi Ambrosone ed immediatamente avversata in maniera bipartisan, Luigi Perifano in primis che la etichettò come “assolutamente cervellotica”.

