Mo: Oms, ‘ospedale Al-Shifa totalmente distrutto’

Gaza, 2 apr. (Adnkronos) – “L’ospedale di al-Shifa è totalmente distrutto. L’assedio di due settimane da parte di Israele del più grande complesso medico di Gaza lo ha reso totalmente non operativo”. Lo afferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità, aggiungendo che “distruggere al-Shifa significa strappare il cuore al sistema sanitario”.

“Era il luogo a cui le persone si rivolgono per il tipo di assistenza fornita da un sistema sanitario davvero buono e che noi in tutte le nostre società ci aspettiamo di ricevere in caso di necessità”, ha detto la portavoce dell’Oms Margaret Harris.