Mo: Oms, ospedale al-Shifa totalmente distrutto

Gaza, 2 apr. (Adnkronos Salute) – “L’ospedale di al-Shifa è totalmente distrutto. L’assedio di 2 settimane da parte di Israele del più grande complesso medico di Gaza lo ha reso totalmente non operativo”. Lo afferma l’Organizzazione mondiale della sanità, aggiungendo che “distruggere al-Shifa significa strappare il cuore al sistema sanitario”.

“Era il luogo a cui le persone si rivolgono per il tipo di assistenza fornita da un sistema sanitario davvero buono e che noi in tutte le nostre società ci aspettiamo di ricevere in caso di necessità”, ha detto la portavoce dell’Oms Margaret Harris.