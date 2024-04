Smaltite le tossine del pareggio con il Monterosi tra l’amaro in bocca del risultato e una classifica sempre più corta, per il Benevento è tempo di tornare in campo: la necessità sarà quella di risintonizzare il proprio percorso in vista di due grandi sfide decisive per il finale di stagione giallorosso. Prima la missione Juve Stabia, ospite al “Vigorito” lunedì 8 aprile con la possibilità di festeggiare proprio nel tempio sannita la promozione in Serie B di fronte agli inseguitori più accaniti di questo 2024. Poi la gara del “Partenio” contro l’Avellino, il superderby fondamentale per i discorsi relativi al secondo posto e al miglior piazzamento possibile in ottica play off all’interno del girone C.

