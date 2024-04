Sono in calo i numeri relativi all’abbandono scolastico nella provincia di Benevento. E’ quanto attesta il monitoraggio dell’Ufficio scolastico regionale, aggregando i dati per i diversi gradi scolastici. Per la scuola primaria (l’elementare di un tempo) su 9.139 allievi con assenze comprese tra 25% e 50% calendario scolastico sono risultati 62 contro i 152 dell’anno precedente. Irrilevante la quota di chi non ha mai frequentato le lezioni. Saliti da 8 a 9 invece coloro che hanno visto coloro che hanno superato il 50% di assenze.

