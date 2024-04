Toscana: Accordo per le amministrative tra Pli e Forza Italia

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Siamo lieti ed entusiasti di annunciare l’accordo che, non solo per la Provincia e il Comune di Prato, ma anche in moltissimi altri Comuni in Toscana, vedrà il Partito liberale italiano correre insieme a Forza Italia. Condividiamo la visione che mette al centro l’individuo e le imprese, visione che intendiamo riportare nel nuovo Consiglio comunale e nella giunta che il sindaco Gianni Cenni andrà a costruire insieme agli altri partiti alleati: è anche per questo che è stato semplice e naturale accordarsi con l’onorevole Mazzetti, coordinatore provinciale di Forza Italia, e i suoi collaboratori per una lista comune, forte, giovane e con i due storici loghi insieme in un unico simbolo”. Lo annuncia il segretario provinciale del Pli Davide Mazzoni

“Noi, i moderati del centrodestra, ci uniamo in un progetto politico-amministrativo pragmatico -aggiunge- fondato su progetti concreti e realizzabili: vogliamo essere protagonisti in città senza protagonismi né personalismi. La lista Fi-Pli sarà l’anima liberale e liberista del consiglio comunale che andrà a governare la città per i prossimi 5 anni, con l’intento di rimettere in moto la nostra amata Prato, lasciata ai box per 10 anni dalla sciagurata e immobile giunta a trazione Pd”

“Sono liberale da sempre, tante battaglie liberali sono le mie –aggiunge da Fi Erica Mazzetti – con il Pli dialogo e collaboro da anni: la lista di Forza Italia cresce, si struttura, si arricchisce con l’obiettivo di contribuire alla vittoria del centrodestra e a valorizzare nel buongoverno di centrodestra le istanze di liberta”.