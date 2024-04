Camera: domenica prossima ‘Montecitorio a porte aperte’ da domani prenotazioni

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Al via domani, alle 10, le prenotazioni online per il l’appuntamento di “Montecitorio a porte aperte” di domenica 7 aprile. La manifestazione consente di visitare, in un percorso guidato, la sede della Camera dei deputati. All’indirizzo eventi.camera.it/eventionline/#macroEvent3 sarà possibile prenotarsi.

Domenica, in occasione dell’iniziativa, alle 10 in Piazza Montecitorio si esibirà la Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal maestro capitano Dario Di Coste. Il concerto, della durata di 15 minuti circa, si aprirà con l’Inno nazionale e terminerà con l’Inno europeo.

“Montecitorio a porte aperte” prevede visite guidate nei luoghi più significativi del palazzo, come l’Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza: la sala della Regina, la sala della Lupa, la sala Aldo Moro e la sala delle Donne. Nel corso della visita vengono illustrati i principali aspetti storici, artistici e istituzionali della sede della Camera dei deputati. Le prenotazioni sono possibili fino a esaurimento dei posti disponibili.