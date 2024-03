Raid in Libano, “feriti 4 osservatori Onu”. Calca e spari durante consegna aiuti a Gaza City, 5 morti

Washington, 30 mar. (Adnkronos) – Un drone ha colpito un veicolo militare dell’Onu vicino a Rmeish, nel sud del Libano. A riferirlo l’agenzia di stampa libanese Nna, che attribuisce l’attacco a Israele. Secondo l’emittente libanese Lbci.

Quattro osservatori Onu della missione di supervisione della tregua (Untso) sono rimasti feriti nell’esplosione mentre stavano pattugliando a piedi lungo la Blue Line, nel sud del Libano, ha confermato l’Unifil, precisando che sta ancora indagando sull’origine dell’esplosione.

“Prendere di mira i peacekeeper è inaccettabile”, ha aggiunto Unifil, sottolineando che “tutti gli attori hanno la responsabilità, sulla base del diritto umanitario internazionale, di evitare di prendere di mira non combattenti, tra cui peacekeeper, giornalisti, personale medico e civili”. Gli osservatori dell’Untso supportano l’Unifil nell’attuazione del suo mandato.

A quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate non ci sarebbero italiani tra i feriti nel sud del Libano. Dal canto loro le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno però smentito la notizia. “Al contrario di quanto riportato, stamane le Idf non hanno attaccato un veicolo dell’Unifil nell’area di Rmeish”, si legge in una nota in risposta alle notizie diffuse dai media libanesi.

Cinque persone sono morte e decine sono rimaste ferite a causa della calca e di colpi d’arma da fuoco sparati durante la consegna di aiuti nella rotonda Kuwait a Gaza City. Lo ha indicato la Mezzaluna rossa palestinese, precisando che i fatti sono accaduti all’alba dopo che migliaia di persone si erano radunate per l’arrivo di 15 camion carichi di derrate alimentari. Secondo l’organizzazione, almeno tre delle cinque persone morte sono state uccise da proiettili.

Intanto, mentre prosegue l’operazione dell’esercito israeliano nell’ospedale al-Shifa di Gaza City, funzionari americani alla Cnn fanno sapere potrebbero tenersi lunedì prossimo a Washington i colloqui tra funzionari americani e israeliani sull’annunciata operazione dello Stato ebraico a Rafah.

In un aggiornamento, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno comunicato che i soldati hanno ucciso “altri combattenti” di Hamas e sequestrato armi nell’ospedale. Inoltre nella notte Israele ha condotto diversi raid aerei sulla zona centrale di Gaza e Khan Yunis.

Un palestinese di 13 anni è stato ucciso e altri due palestinesi sono rimasti feriti, uno dei quali in maniera grave, durante un’incursione militare israeliana all’alba a Qabatiya, a sud di Jenin, in Cisgiordania. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese Wafa, citando il direttore dell’ospedale al-Razi di Jenin. Fawaz Hammad, questo il nome del 13enne, è morto a causa delle ferite provocate da proiettili veri.