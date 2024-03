Il report demografico Istat a consuntivo del 2023 descrive un’ulteriore riduzione della popolazione nella provincia sannita. Da 263.125 registrati a inizio 2023 si scende ai 261.431 residenti di fine 2023. In sintesi 1.694 residenti in meno, un soltanto apparente rallentamento della dinamica di consunzione demografica degli anni precedenti a ben vedere, con il ridursi della variazione in negativo del numero di residenti, che va in realtà rapportata a una base demografica sempre più esigua. Nel beneventano ci si appresta a scendere al di sotto dei 260mila abitanti.

