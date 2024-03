storia si ripete. Anche il derby Benevento-Juve Stabia, in programma lunedì 8 aprile allo stadio ‘Vigorito’, è stato inserito dalle autorità tra le gare da considerare a rischio, per quanto riguarda la gestione dell’ordine pubblico.

Per il momento, non sono stati adottati provvedimenti in merito: nella riunione dello scorso 27 marzo, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha infatti sospeso il giudizio, al fine di prendersi il tempo necessario per approfondire l’analisi dei rischi connessi alla partita.

