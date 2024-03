Per qualcuno la Settimana Santa è un momento solo sacro con lo sguardo verso i riti religiosi della Passione di Cristo ed invece per i torrecusani sono anche giorni frenetici con riunioni per le comunali che si susseguono sera dopo sera.

Ma in questo momento i riflettori sono puntati tutti sulle mosse del consigliere regionale Mino Mortaruolo che qualche settimana fa è stato investito dal Circolo PD e da alcuni simpatizzanti per mettere su una lista per le comunali di giugno come alternativa ad Angelino Iannella che, per detto dei più informati, la lista del sindaco uscente è ormai chiusa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia