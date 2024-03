Momenti difficili, ad alta tensione, lo scorso agosto, quelli vissuti dal personale presente nel Pronto Soccorso del presidio “Rummo”, dove un uomo residente a Pannarano, allora 30enne, si era fatto trasportare, chiedendo con forza di essere ricoverato nel reparto di Psichiatria. Al diniego di un medico, convinto che non ve ne fossero i presupposti, ritenendo opportuno piuttosto procedere con l’alcoltest, la persona in questione ha dato in escandescenza, prima danneggiando un computer, poi degli arredi, infine impadronendosi di un bisturi, per poi minacciare il personale presente, fino all’intervento risolutivo della Polizia di Stato.

