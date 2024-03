Giovanna Petrillo ha ricevuto l’incarico di costruire un progetto civico in vista delle elezioni amministrative a San Giorgio del Sannio. E’ la principale notizia venuta fuori dall’incontro tra gli iscritti del circolo Pd sangiorgese, mercoledì sera in una sala privata di via Lanzotti. La riunione si è aperta con una lunga introduzione del commissario locale e segretario provinciale Giovanni Cacciano. Riorganizzazione del partito e amministrative di giugno: queste le priorità indicate ai tesserati per aprire una nuova stagione. Quindi, la comunicazione del timone affidato alla ex assessora della Giunta Ciampi e vicesegretaria provinciale del partito, una sorta di mandato esplorativo che per la natura civica del progetto non esclude interlocuzioni e alleanze.

