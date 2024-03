Elezioni europee, Mastella sarà della partita: la moglie Sandra Lonardo possibile candidata

L’unica incertezza la regala Sandra Lonardo. Spetta all’ex senatrice valutare se candidarsi o meno in quota Italia Viva. E lei, come noto, è stata da sempre molto perplessa in ordine all’ipotesi di rituffarsi nella mischia, peraltro in una consultazione così difficile come le Europee, in una circoscrizione che annovera ben 6 regioni. “La scelta è solo sua – dice Clemente Mastella -, si regolerà nella massima autonomia”. Se i dubbi c’erano e restano circa la presenza nella lista della consorte, c’è pure da rimarcare che, oggi, le condizioni sono mutate rispetto a qualche mese fa.

