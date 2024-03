Lanini non c’è, Ciciretti è a mezzo servizio. Improvvisamente, Gaetano Auteri si ritrova con poche forze fresche e aggiunte offensive ridotte nel momento in cui c’è un secondo posto da tenersi stretto e per la gara che fa da prodromo al faccia a faccia con la Juve Stabia. Scontata l’assenza dell’attaccante torinese, meno quella del fantasista romano che ha accusato un fastidio all’adduttore nel corso della seduta di mercoledì.

