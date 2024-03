Ucraina: Kiev, ‘10.000 famiglie da settimane senza elettricità nel Donetsk’

Kiev, 28 mar. (Adnkronos) – Più di 10.000 famiglie, nella parte occupata dai russi dell’oblast di Donetsk, sono rimaste senza elettricità “per settimane”. Lo ha riferito il il Centro di resistenza nazionale ucraino. Proseguono intensi, intanto, i combattimenti nella regione. Gli insediamenti in prima linea nell’oblast di Donetsk sono sottoposti quotidianamente ad attacchi russi, che provocano numerose vittime civili e distruzioni su larga scala.

“A causa della guerra, molti lavoratori del settore energetico hanno lasciato i territori temporaneamente occupati – ha affermato in un rapporto il centro, gestito dalle forze speciali ucraine – La situazione dell’approvvigionamento energetico è più difficile nella città di Horlivka e in alcuni quartieri di Donetsk, il capoluogo della regione”.