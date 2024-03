Russia: Tajani, ‘falla nei servizi, Putin nasconde debacle dando la colpa all’Ucraina’

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Putin ha subito un colpo durissimo a Mosca, un attentato che era prevedibile, tanto che sui siti del ministero c’era un messaggio con la raccomandazione di non frequentare luoghi affollati e di rimandare i viaggi in Russia. C’è stata una falla nei servizi russi e Putin deve nascondere la debacle imputando ad altri la responsabilità, dando la colpa all’Ucraina. Ma non ci sono dubbi sulla matrice dell’attacco”. Lo ha detto a ‘Start’ Sky Tg24 il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando l’attentato di venerdì scorso al Crocus City Hall, alla periferia di Mosca.

“Mi preoccupa tutta la situazione internazionale – ha aggiunto – Le nostre forze dell’ordine stanno lavorando nelle attività di prevenzione, 3 terroristi palestinesi sono stati arrestati a L’Aquila. Stiamo proteggendo italiani e turisti lavorando in maniera discreta”.